Energia: Spagna, Audax Renovables avvia lavori per parco fotovoltaico da 4,4 MW a Huelva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Audax Renovables ha avviato i lavori per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico da 4,4 MW a Calanas nella provincia di Huelva (Andalusia) con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, il parco sarà costituito da 13.560 pannelli solari e una volta in funzione somministrerà energia per il fabbisogno energetico per il consumo annuo di oltre 2.200 abitazioni. L'impianto fotovoltaico sarà realizzato in parte grazie alla seconda emissione di obbligazioni verdi effettuata da Audax Renovables pochi giorni fa che ammonta a 200 milioni di euro. (Spm)