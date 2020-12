Russia: ministro Finanze, non aumenteremo le tasse nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze russo non prevede di aumentare la pressione fiscale nel 2021 anche qualora le entrate derivanti dalle imposte dovessero registrare un calo. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, in un briefing con la stampa. "Non abbiamo assolutamente in programma di aumentare la pressione fiscale se la situazione dei redditi si dovesse deteriorare. Se non avremo entrate fiscali, né entrate derivanti da petrolio e gas, allora spenderemo i soldi dal Fondo nazionale di previdenza", ha detto Siluanov ai giornalisti. (Rum)