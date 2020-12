Governo: Patuanelli, dopo Conte ci sono solo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il Conte bis ci sono solo le elezioni". dice a "la Repubblica" Stefano Patuanelli. Secondo il ministro dello Sviluppo, M5S della prima ora, "se si andasse al voto con questa legge elettorale, l'unico modo per farlo sarebbe in coalizione con Pd e Leu". Matteo Renzi ha appena detto 'Ciao' al governo, presentando un piano che si chiama proprio così. Come se ne esce? "Lavorando come maggioranza sulle cose che ci uniscono, che sono tante. E mettendo davanti a tutto l'interesse del Paese che è fatto dei 69 miliardi a fondo perduto e 127 miliardi di prestiti del Recovery, dei 14 miliardi del React Eu, dei 43 miliardi del quadro finanziario pluriennale del bilancio europeo. Tutte queste risorse ci possono far disegnare un Paese che guardi alle generazioni future e questo deve essere il motore del governo". Complicato se le forze che lo compongono hanno idee opposte su come usare quei fondi. "Non credo sia così. Il presidente del Consiglio non poteva che cominciare da una bozza di piano che ciascuna forza può ridefinire: l'importante è trovare una sintesi nell'interesse del Paese, non di un singolo centro dei potere", ha concluso Patuanelli.(Res)