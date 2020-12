Governo: presidente Camera Fico, no alla crisi andiamo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono assolutamente fiducioso che questo governo possa arrivare fino alla conclusione naturale della legislatura", scommette il presidente della Camera Roberto Fico, il quale in una intervista ad "Avvenire" si dice convinto che l'unità del Movimento 5 stelle terrà, al di là del dibattito interno. "Questo governo dovrebbe avere maggiore consapevolezza e orgoglio dei risultati ottenuti, a fronte di prove che ha dovuto affrontare, impensabili al momento della sua costituzione, nell'estate del 2019". Quanto al via libera venuto dalla Camera alla manovra, "lo trovo un risultato estremamente positivo. Certo, il poco tempo a disposizione è una cattiva consuetudine che va assolutamente modificata, nel rispetto delle prerogative delle forze politiche e del singolo parlamentare. Ma non posso non ricordare che eravamo, stavolta, in piena emergenza e il provvedimento ha dovuto subire corpose integrazioni in corso d'opera, soprattutto per via dei diversi decreti ristori che si son via via resi necessari. II Parlamento si conferma elemento centrale della legislazione, nel suo ruolo di indirizzo, controllo e dialogo fondamentale in una democrazia parlamentare". II M5s ha approvato i decreti sicurezza e poi anche la sua revisione. Si dice che questo sia un tema che alimenta la divisione nel Movimento. "E' un tema di cui si discute ma non credo che sia un tema divisivo nella maggioranza, e nemmeno nel Movimento. E' stato riequilibrato un provvedimento che era troppo spostato in una direzione che non era da noi condivisa. II M5s è saldo e unito, è una grande forza di stabilità per il Paese", ha concluso Fico. (Res)