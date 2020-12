Imprese: sottosegretario Manzella sull'imprenditoria femminile, la dote crescerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno strumento che per ora ha soli 40 milioni, ma che deve essere pronto a utilizzare ben altre munizioni quando arriveranno i fondi del Next Generation Eu". Così il sottosegretario dem allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella definisce, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" il nuovo Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile istituito con l'articolo 17 della legge di bilancio approvata dalla Camera: 20 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022, più 3 milioni dedicati a investimenti di venture capital nelle startup innovative, frutto di un emendamento a prima firma Mara Carfagna (Fi). In Italia su cento imprese solo 22 sono a guida femminile. "Ci sono tre questioni aperte. Due sono oggettive: le donne hanno più difficoltà nell'accesso al credito e spesso non hanno un'assistenza tecnica adeguata nei loro percorsi imprenditoriali. Un'altra è culturale: per una donna 'fare impresa' non è ancora un'opzione immediata. Bisogna invertire la rotta, a maggior ragione adesso che per la pandemia si rischia quella che è stata definita la she-cession. Tra aprile e giugno le nuove imprese femminili erano 10mila in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019 e il Centro-Nord ha subito la riduzione più consistente (-47 per cento)". (segue) (Res)