Imprese: sottosegretario Manzella sull'imprenditoria femminile, la dote crescerà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Fondo "lo abbiamo disegnato, basandoci su diverse esperienze straniere, per combattere su tutti e tre i fronti. Da un lato aggredisce la questione delle risorse: aiuta nuove imprese a nascere e imprese esistenti a crescere, sostenendo progetti di investimento di qualità e attivando percorsi di assistenza tecnica e networking. Dall'altro lato finanzia progetti di tipo culturale, come portare le imprenditrici nelle scuole o far conoscere alle ragazze le possibilità esistenti nelle facoltà scientifiche, nelle discipline Stem". Per quel che riguarda, infine, gli strumenti concreti che si renderanno disponibili: "Contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e partecipazioni al capitale delle imprese, in particolare per le startup innovative", ha concluso Manzella. (Res)