Russia: ministro Finanze Siluanov, deficit di bilancio al 3,9 per cento nel 2020

- Il ministero delle Finanze russo ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il deficit di bilancio nazionale nel 2020 al 3,9 per cento del Pil. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Anton Siluanov, nel corso di un briefing con la stampa. "Ci aspettiamo un deficit di bilancio al 3,9 per cento e quello per comparto del petrolio e il gas all'8,8 per cento. Questo dato è leggermente migliore di quanto ci aspettavamo", ha detto Siluanov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto delle aspettative sul deficit di bilancio del 2020. A metà settembre, il ministro aveva affermato che il deficit di bilancio del 2020 dovrebbe ammontare al 4,4 per cento del Pil. (Rum)