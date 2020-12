Sardegna: Coldiretti su piano Casa, difesa del suolo agricolo e regole chiare senza burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regole chiare e coraggiose che guardino al futuro e non ai piccoli interessi del momento, che consentano di fermare il consumo del suolo agricolo senza produrre ulteriore burocrazia per le aziende. Arriva da Coldiretti Sardegna la proposta del mondo delle campagna in materia di urbanistica. Un contributo che punta a migliorare la discussione in corso sul piano Casa in attesa "che nell'immediato si proceda ad una organica revisione della materia edilizia per le aree rurali che affronti compiutamente e con ampia condivisione le complesse problematiche che le competono". La maggiore organizzazione agricola ha inviato al presidente della Giunta e del Consiglio, all'assessore all'Urbanistica e ai consiglieri regionali "il proprio contributo al dibattito in corso in materia Urbanistica nel campo che le compete: quello sulle aree agricole". Il presupposto da cui parte la posizione dell'organizzazione è quello del rispetto dell'ambiente, arrestando il consumo del suolo agricolo, che deve comunque essere intelligente e oculato. "Di fondamentale importanza per il mondo produttivo - sottolinea Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna - è poter operare con un quadro di regole chiare, certe e durature. Esigenza di fondamentale importanza per lo sviluppo armonico con il territorio delle aziende agricole che negli ultimi 15 anni hanno sperimentato la nefasta esperienza dell'alternarsi di modifiche a norme, vincoli, interpretazioni, transitando da deregolamentazioni che rischiano di incentivare i fenomeni speculativi nelle campagne, all'imposizione di vincoli e complicazioni che si ripercuotono sulle legittime esigenze delle aziende agricole". (segue) (Rsc)