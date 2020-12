Spagna: Psoe, Podemos ed Erc concordi su aumento imposte a società scommesse on line

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista operaio (Psoe), Unidas Podemos e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) hanno raggiunto un'intesa sulla possibilità di presentare una relazione congiunta con con l'obiettivo di valutare un aumento delle imposte per le società di scommesse online. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i tre partiti hanno poi concordato di monitorare periodicamente l'impatto del decreto approvato il 3 novembre scorso con il quale governo ha regolamentato con particolari restrizioni la pubblicità delle società di scommesse. Nello specifico, il nuovo regolamento vieta agli operatori la trasmissione audiovisiva degli spot eccetto nella fascia oraria tra l'1 e le 5 ed impedisce la promozione di bonus per "reclutare" nuovi giocatori. Le aziende, inoltre, potranno indirizzare le loro offerte solo a clienti registrati e verificati e, in nessun caso, a persone che hanno mostrato comportamenti patologici nell'attività di gioco d'azzardo. Mentre la pubblicità sulla stampa non specializzata è consentita solo nei casi in cui l'edizione è esclusivamente regionale e la norma regionale non lo vieta. Neanche le persone famose possono promuovere il gioco d'azzardo online, così come le società sportive non possono firmare nuovi contratti pubblicitari. (Spm)