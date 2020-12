Secondo giorno in "zona arancione" per l'Italia, calano nuovi casi e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' il secondo giorno in zona arancione per tutta Italia, lo sarà ancora domani prima di tornare in zona rossa per l'ultimo dell'anno. Continuano dunque ad essere aperti i negozi, mentre bar ristoranti sono aperti ma solo per asporto o consegna a domicilio. E' vietato uscire dalla propria Regione fatta eccezione per i consueti motivi: salute, necessità, lavoro, ricongiungimento di coppie conviventi o ritorno presso residenza/domicilio. Resta in vigore il coprifuoco fino alle 22.Intanto, con 8.585 i nuovi casi prosegue il calo dei contagi di Covid-19 nel nostro Paese. L'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 445 morti. Quanto ai tamponi effettuati, sono 68.681 con il rapporto positivi-tamponi pari al 12,5 per cento. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.782), il Lazio (966) e l’Emilia-Romagna (750).In un post su Facebook il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha parlato di "strada in discesa" anche se appena iniziata. "La notte precedente il 27 dicembre, come tutte le vigilie importanti, è stata lunghissima ed insonne. Mi è passato davanti tutto il film di questi 11 lunghissimi e duri mesi: dalla coppia cinese al 'non abbiate paura', dal giovane italiano proveniente dalla Cina al 'non abbassiamo la guardia', dai canti sui balconi alla depressione di massa, dalle spiagge e dalle discoteche prese d’assalto ai cattivi maestri che si lanciavano in dubbie esercitazioni sulla sconfitta prematura del virus, causa caldo. Dalla paura e dallo sconforto all’invito a rendersi attivamente partecipi, dentro una logica 'corale' di sistema Paese" ha scritto Vaia. "Abbiamo il primo vaccino, ne abbiamo somministrati 139 e stanno tutti benissimo. Oggi però non è il tempo di rilassarsi né di ricercare o costruire storie o personaggi. Non abbiamo eroi né angeli, ma operatori che fanno il proprio dovere fino in fondo nella quotidianità e che hanno voluto dare la loro testimonianza d’amore per loro stessi, per i loro cari, per i pazienti, per il Paese" ha aggiunto ancora.(Rin)