Regno Unito: preoccupazione per numero di contagi di Covid "senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sarebbe preoccupazione tra gli esperti e gli esponenti del governo britannico circa la diffusione sempre maggiore dei casi di coronavirus nel Regno Unito, e sul fatto che l'Nhs (il sistema sanitario britannico) possa incontrare difficoltà nel dover gestire un sempre crescente numero di pazienti. Nella sola giornata di lunedì, un numero record di 41.385 casi, il più alto dall'inizio della pandemia, è stato registrato nel Paese, e 357 decessi. Diversi dirigenti dell'Nhs hanno fatto presente che la situazione degli istituti sanitari in Inghilterra starebbe avvicinandosi al punto di rottura, e anche dal Galles e dalla Scozia fanno sapere di essere a rischio di essere sopraffatti dal numero di casi. Tuttavia fanno presente dall'Nhs che, nonostante il numero dei casi sia il più alto registrato dall'inizio della pandemia, ed abbia superato per la prima volta le 40 mila unità, questo non è probabilmente il più alto numero di casi in assoluto avutosi durante la prima ondata, quando le capacità di test erano tutto sommato limitate e molto probabilmente diverse persone sono state infettate senza che fossero mai testate. (Rel)