Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti

- Il consiglio di amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti l'approvazione di alcune modifiche allo Statuto finalizzate, tra l'altro, a riflettere il crescente impegno della società nella transizione energetica nonché a recepire le recenti disposizioni della Legge di Bilancio in tema di equilibrio di genere. Lo riferisce un comunicato stampa di Snam. Sulla base delle deliberazioni assunte, l'assemblea degli azionisti sarà convocata per il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 10 e sarà chiamata a deliberare sulle proposte di modifica agli articoli 2, 12, 13 e 24 dello Statuto sociale. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà pubblicato con le modalità previste dalla normativa applicabile in data odierna.Il Consiglio di Amministrazione propone di inserire in Statuto il "corporate purpose", ovvero "l'impegno della società a favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione" (nuovo comma 1, articolo 2). Tale impegno, centrale ormai da diversi anni nelle strategie di Snam, è coerente anche con il piano strategico 2020-2024 presentato al mercato lo scorso 25 novembre, che prevede il raggiungimento della neutralità carbonica nel 2040, oltre a un incremento degli investimenti dedicati alla transizione energetica e all'adeguamento delle infrastrutture della società al trasporto e allo stoccaggio dell'idrogeno. (segue) (Com)