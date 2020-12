Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ulteriore proposta di modifica riguarda l'eliminazione della previsione di cui al comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto, relativa alla necessaria autorizzazione assembleare per il compimento di operazioni di "cessione, conferimento, affitto, usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas". Tale autorizzazione, infatti, non risulta in linea con gli assetti di governance di società quotate comparabili, che riservano tali decisioni all'organo di amministrazione, al cui processo decisionale troveranno in ogni caso applicazione, a tutela degli azionisti e del mercato, i presidi di correttezza e indipendenza di cui alle raccomandazioni del nuovo codice di Corporate Governance. Inoltre, tali operazioni, ove rilevanti, saranno soggette agli obblighi di disclosure previsti dalla normativa applicabile. (segue) (Com)