Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (4)

- La proposta di modifica degli articoli 13 e 24 è diretta ad adeguare le vigenti disposizioni statutarie in materia di modalità di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione alle nuove disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF"), come modificato dalla cd. Legge di bilancio 2020. Tali disposizioni richiedono agli statuti delle società quotate di prevedere che il riparto dei membri del consiglio di amministrazione sia effettuato in modo tale da riservare al genere meno rappresentato una quota pari ad "almeno due quinti" dei componenti da eleggere. La nuova disposizione statutaria prevedrà un rinvio "mobile" alla normativa pro tempore vigente, che troverà applicazione soltanto qualora la quota riservata al genere meno rappresentato ivi prevista sia più favorevole rispetto alla soglia attualmente prevista dalla normativa applicabile (e recepita in Statuto). Viene, pertanto, confermato l'impegno della società ad allinearsi ai migliori standard in relazione ai temi relativi alla parità di genere. Il consiglio di amministrazione propone inoltre all'assemblea degli azionisti di approvare l'introduzione di una clausola transitoria che preveda che – in caso di approvazione da parte dell'assemblea degli Azionisti – le suddette disposizioni statutarie trovino applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione. (segue) (Com)