Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (5)

- Gli azionisti che non concorrano all'adozione della deliberazione di approvazione delle proposte di modifiche dell'articolo 2 dello Statuto di cui al primo punto all'ordine del giorno della convocanda assemblea degli azionisti (i.e. gli azionisti che non partecipino all'Assemblea, o che partecipino e votino contro la proposta di delibera, o che si astengano dal voto) avranno diritto di esercitare il diritto di recesso, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2437, comma primo, lettera a), del codice civile, entro 15 giorni dall'iscrizione del verbale dell'assemblea degli azionisti presso il Registro delle imprese di Milano. Il prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti che esercitino il diritto di recesso è pari a 4,463 euro per ciascuna azione Snam. Tale prezzo è stato determinato, secondo quanto richiesto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, in misura pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Snam (sulla base delle rilevazioni ufficiali fornite da borsa italiana) nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti (che avverrà in data odierna). (segue) (Com)