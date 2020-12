Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia del diritto di recesso eventualmente esercitato dagli azionisti di Snam e il pagamento del relativo prezzo di liquidazione saranno subordinati all'efficacia della delibera dell'assemblea degli azionisti di approvazione delle modifiche dell'articolo 2 dello Statuto di cui al primo punto all'ordine del giorno. Inoltre, la liquidazione delle azioni dei soci recedenti sarà subordinata all'avveramento (ovvero, alla rinuncia all'avveramento) di due condizioni sospensive (esborso massimo e Golden Power) che saranno apposte all'efficacia della delibera assembleare. In attesa di ciò, la procedura di recesso si svolgerà secondo i predetti termini di legge e gli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non potranno vendere o altrimenti disporre di alcuna delle azioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso. (segue) (Com)