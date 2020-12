Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam avrà la facoltà di rinunciare all'avveramento della condizione esborso massimo in tempo utile per consentire a Snam di perfezionare l'acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso entro il termine di 180 giorni di cui all'articolo 2437-quater, comma quinto, del codice civile. In aggiunta, l'efficacia della delibera dell'assemblea degli azionisti di approvazione delle proposte di modifiche dell'articolo 2 dello Statuto sarà soggetta all'ulteriore condizione sospensiva relativa alla circostanza che, in relazione a tale delibera assembleare, l'autorità competente riconosca che non sussistono i presupposti per la notifica ai sensi della normativa cd. golden power o dichiari di non esercitare i poteri speciali (la "condizione golden power"). La società avrà facoltà di rinunciare all'avveramento della condizione Golden Power entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica alla società dell'eventuale provvedimento da parte dell'Autorità Golden Power in relazione alla delibera assembleare. La società darà informazione circa l'avveramento o meno delle condizioni sospensive (o l'eventuale rinuncia alle medesime in conformità ai termini sopra indicati) a mezzo di un comunicato stampa che sarà pubblicato, tra l'altro, sul proprio sito internet (www.snam.it) secondo i termini e le modalità di legge. (segue) (Com)