Imprese: Snam, Cda approva proposte modifiche statutarie da sottoporre ad assemblea azionisti (9)

- In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19 e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la società si avvale della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società. Il consiglio di amministrazione ha individuato quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. lo studio legale Trevisan & Associati, al quale coloro a cui spetta il diritto di voto per l'intervento in assemblea dovranno conferire apposita delega e/o sub-delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno. Maggiori informazioni sulle proposte di modifiche statutarie e sulle condizioni sospensive saranno incluse nella relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, che sarà messa a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile. (Com)