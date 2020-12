La Russia non aumenterà le tasse nel 2021, deficit di bilancio al rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze russo non prevede di aumentare la pressione fiscale nel 2021 anche qualora le entrate derivanti dalle imposte dovessero registrare un calo. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, in un briefing con la stampa. "Non abbiamo assolutamente in programma di aumentare la pressione fiscale se la situazione dei redditi si dovesse deteriorare. Se non avremo entrate fiscali, né entrate derivanti da petrolio e gas, allora spenderemo i soldi dal Fondo nazionale di previdenza", ha detto Siluanov ai giornalisti.Il ministero ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il deficit di bilancio nazionale nel 2020 al 3,9 per cento del Pil. "Ci aspettiamo - ha aggiunto il ministro - un deficit di bilancio al 3,9 per cento e quello per comparto del petrolio e il gas all'8,8 per cento. Questo dato è leggermente migliore di quanto ci aspettavamo". A metà settembre, il ministro aveva affermato che il deficit di bilancio del 2020 dovrebbe ammontare al 4,4 per cento del Pil.Siluanov ha anche spiegato che è improbabile, anche a lungo termine, che i prezzi del petrolio tornino a una quota pari a 50 dollari al barile e ciò dipende anche dalla domanda di idrocarburi. "Nel medio e lungo termine, è chiaro che la domanda di idrocarburi è in una zona a rischio. Dopotutto, l’avanzare delle tecnologie verdi, tutte queste tasse sulle emissioni di CO2, il passaggio all'elettricità anziché al posto del carburante convenzionale nelle automobili", ha detto. Negli ultimi anni diversi Paesi hanno cercato di sviluppare fonti energetiche alternative. Nel dicembre del 2019 la Commissione europea ha lanciato il "Green deal", un nuovo corso di sviluppo che implica riforme radicali nell'economia, nell'energia e nei trasporti, puntando alle fonti rinnovabili e alla cosiddetta “neutralità carbonica”. Fra le misure potrebbe al vaglio c’è l'introduzione di una tassa sulla CO2 sui prodotti importati nell'Ue. Nei giorni scorsi, peraltro, i 27 Paesi membri hanno concordato di rendere obbligatorio il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas nocivi nell'atmosfera di almeno il 55 per cento entro il 2030. (Rum)