Ue-Usa: ministro Economia tedesco Altmaier propone alleanza per il clima con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha proposto che, dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo, Ue e Stati Uniti collaborino strettamente in una “alleanza per il clima”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha dichiarato: “Ritengo giusto e necessario che come europei siamo i primi a rivolgerci al nuovo presidente degli Stati Uniti al fine di forgiare una nuova alleanza per il clima”. In tale prospettiva, Altmaier ha accolto con favore l'annuncio dato da Biden sulla riadesione degli Usa all'accordo di Parigi sul clima. L'intesa è stata conclusa sotto l'egida dell'Onu nel 2015 e gli Stati Uniti hanno effettuato il recesso a novembre scorso, durante l'amministrazione Trump. Nella decisione di Biden, “vedo una grande speranza per un riavvio della politica di protezione del clima a livello internazionale”, ha affermato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco. Altmaier ha aggiunto: “Potrei benissimo immaginare che ci sarà un vertice sul clima tra il presidente Biden la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in tempi relativamente brevi”. (Geb)