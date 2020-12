Ue-Usa: ministro Economia tedesco Altmaier, riorganizzare cooperazione transatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, il 20 gennaio prossimo, “la prima cosa da fare è riorganizzare la cooperazione transatlantica, dopo quattro anni pieni di incomprensioni e conflitti” tra Ue e Stati Uniti durante l'amministrazione Trump. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, che ha aggiunto: “Per me, questo significa anche che risolviamo rapidamente le controversie commerciali tra Europa e Stati Uniti”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier ha evidenziato come, “soprattutto”, ciò significhi che Ue e Usa sono “di nuovo sulla stessa lunghezza d'onda quando si parla di protezione del clima”. (Geb)