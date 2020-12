Ue-Cina: ministro Economia tedesco Altmaier, Pechino agisca per la protezione del clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina “ha annunciato che porterà avanti i suoi obiettivi per il clima e li rafforzerà, a queste parole ora deve seguire l'azione”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Altmaier si è detto “molto favorevole a non escludere nessuno dalle discussioni” sulla tutela dell'ambiente. “Conta ogni contributo alla protezione del clima”, ha sottolineato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco. (Geb)