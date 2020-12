Regno Unito: riapertura delle scuole in dubbio causa Covid, disaccordo nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sarebbe disaccordo all'interno del governo britannico sulla decisione di riaprire o meno le scuole dopo la pausa invernale, a causa del sempre crescente numero di casi di Covid-19 nel Paese. Diversi milioni di studenti infatti sarebbero dovuti ritornare in classe la prossima settimana, e il ministro dell'Istruzione Gavin Williamson starebbe spingendo perché questo accada, mentre altri membri del governo sarebbero preoccupati del fatto che riaprire gli istituti scolastici renderebbe impossibile mantenere il tasso di riproduzione del virus sotto l'1. I sindacati scolastici, allo stesso modo, stanno spingendo soprattutto in Inghilterra perché la riapertura delle scuole venga quantomeno posticipata, a causa dell'enorme aumento del numero dei contagi a Londra e nel sud-est della nazione. Il ministro per i Rapporti con il parlamento Michael Gove, nella giornata di ieri, aveva dichiarato che il governo era ancora "fiducioso nella propria tabella di marcia", anche se aveva ammesso che la riapertura avrebbe implicato dei "sacrifici" che sarebbero stati fatti nella forma di altre restrizioni anti-Covid. Gove aveva inoltre aggiunto che per il momento nulla cambia nel piano del governo di far rientrare in classe alcuni studenti la prossima settimana e altri nel corso del mese, annunciando un piano di test di massa per gli studenti delle scuole superiori, che sarà possibilmente condotto dall'esercito a partire dal 4 gennaio. (Rel)