Venezuela: ministero Interno spagnolo nega asilo al fratello poliziotto ribelle Oscar Perez

- Il ministero dell'Interno spagnolo ha negato il diritto d'asilo e di protezione internazionale a Luis Armando Perez, fratello del poliziotto ribelle venezuelano, Oscar Perez. Secondo il dicastero, infatti, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine "non si può dedurre la possibilità che l'uomo subisca la pena di morte o il rischio della sua esecuzione materiale, né individua un rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti". Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Mundo" è quanto si afferma nella risoluzione del ministero dell'Interno che avrebbe così negato asilo al fratello del poliziotto giustiziato a Caracas all'inizio del 2018, pur essendosi arreso alle forze di polizia che avevano circondato la casa dove si nascondeva con altri sei compagni. Luis Armando Perez, dopo aver attraversato diversi Paesi aveva raggiunto il Cile e da lì la Spagna dove aveva trovato rifugio provvisorio con la sua compagna e due bambini. La Commissione interministeriale per l'asilo e i rifugiati ha aggiunto che in Venezuela "non non si può affermare che esista una situazione di conflitto armato internazionale o interno", per cui "non è presente nessuna delle cause che potrebbero dare luogo alla concessione della protezione sussidiaria". Luis Armando Perez aveva guidato l'iniziativa 12 mesi fa per consegnare alla Corte penale internazionale e all'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani le prove audiovisive del massacro di "El Junquito", insieme ai deputati esiliati Wilmer Azuaje e Franco Casella. (Spm)