Usa: record di viaggiatori aeroportuali da marzo

- Così come è accaduto durante la Festa del Ringraziamento, la Transportation Security Administration (Tsa) degli Stati Uniti ha riferito di aver controllato circa 1,28 milioni di passeggeri domenica scorsa negli aeroporti del paese, il numero più alto registrato da metà marzo, quando la pandemia Covid-19 ha bloccato i viaggi. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". È in ogni caso un calo del 50 per cento rispetto ai passeggeri dell'anno scorso. I funzionari della sanità pubblica dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno ripetutamente sconsigliato alle persone di viaggiare. I dati nazionali suggeriscono che la media bisettimanale dei nuovi contagi da Covid-19 è diminuita del 12 per cento. Nonostante questa flessione, gli operatori sanitari e gli esperti prevedono una nuova ondata dopo le vacanze.(Nys)