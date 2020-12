Usa: taglio degli aiuti militari a El Salvador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno tagliando gli aiuti militari stranieri a El Salvador. Lo riporta il sito "The Star". Nel disegno di legge firmato domenica dal presidente Donald Trump è stata inserita una clausola che vieta l'accesso del Salvador - così come dei vicini Guatemala e Honduras - a un programma del Dipartimento di Stato che finanzia l'acquisto di attrezzature per la difesa degli Stati Uniti. Il divieto fa parte di un'iniziativa della Camera dei Democratici per rafforzare gli sforzi anticorruzione in America Centrale. (Nys)