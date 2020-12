Infrastrutture: lo Sri Lanka archivia i progetti finanziati dal Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Sri Lanka ha annunciato l'abbandono di due progetti infrastrutturali multimilionari finanziati dal Giappone, e garantiti dal precedente esecutivo. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che definisce la decisione come un "duro colpo alla reputazione" del Paese: se attuata, la decisione sarà infatti la seconda nel suo genere da parte di un nuovo governo singalese. L'esecutivo ultra-nazionalista del presidente Gotabaya Rajapaksa intende annullare in particolare un accordo con Tokyo - che per anni è stato il primo fornitore di assistenza allo sviluppo di Colombo - per la realizzazione di una linea ferroviaria metropolitana sopraelevata nella capitale del paese, e di un terminale per i container presso il porto di Colombo. (segue) (Inn)