Sud-est asiatico: Vietnam, Indonesia e Malesia conseguiranno la piena ripresa nel 2021

- Le sei maggiori economie del Sud-est asiatico esibiranno andamenti divergenti nel corso del 2021: Vietnam, Indonesia e Malesia cresceranno rispetto ai livelli di prodotto interno lordo (pil) pre-pandemia, mentre Singapore, Filippine e Thailandia faticheranno a sanare i danni economici causati dall'emergenza sanitaria globale. E' il quadro che emerge dalle proiezioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) relative al pil degli Stati in questione, che Nikkei ha ricompilato adottando a base 100 i livelli del 2019. Il Vietnam dovrebbe confermarsi prima economia della regione per intensità della crescita nel 2021, con una crescita dell'8,4 per cento rispetto al 2019. S&P Global prevede che il pil vietnamita crescerà del 10,9 per cento in termini reali il prossimo anno, più di qualunque altro Paese dell'Asia-Pacifico. (segue) (Fim)