Usa: mail Hunter Biden, titolare negozio informatica Delaware intenta causa a Twitter

- John Paul Mac Isaac, titolare del negozio di informatica di Wilmington, nel Delaware da cui ha avuto origine lo scandalo delle email di Hunter Biden - figlio del presidente eletto Usa Joe Biden - ha intentato causa per diffamazione contro Twitter, chiedendo un risarcimento di 500 milioni di dollari. Nella causa, che testerà i limiti dell'immunità giuridica goduta dai social media statunitensi. Isaac aveva rinvenuto in un computer portatile abbandonato dallo stesso Hunter Biden nel suo negozio centinaia di email alla base dello scandalo deflagrato prima delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre; il titolare del negozio accusa Twitter di averlo falsamente bollato come un hacker, per poter oscurare le notizie relative allo scandalo sulla base delle linee guida che dettano la condivisione di contenuti su quella piattaforma digitale. Per settimane, dopo l'emersione della vicenda censurata da Twitter e Facebook, i Democratici hanno bollato le email come una campagna di disinformazione della Russia, accusa che però non risponde alle valutazioni dell'intelligence statunitense. Le autorità federali Usa hanno confermato di aver preso possesso dei contenuti del portatile già nel dicembre 2019; la notizia di indagini federali a carico di Hunter Biden è però divenuta di dominio pubblico solo dopo le elezioni presidenziali del mese scorso. (Nys)