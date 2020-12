Giappone-Cina: ambasciatore sollecita Pechino a migliorare la propria immagine pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Giappone a Pechino, Hideo Tarumi, ha sollecitato la Cina a lavorare alle cause dell'immagine negativa scontata dal Paese tra i cittadini del Giappone, ed ha aggiunto che non è ancora sicuro che Pechino risponda agli elevati standard d'ingresso previsti dal Partenariato trans-Pacifico. Intervistato dal portale d'informazione cinese "The Paper", Tarumi, che ha assunto l'incarico lo scorso novembre, ha dichiarato che la priorità di Giappone e Cina dovrebbe essere "l'edificazione di relazioni bilaterali stabili": "Anche se il nostro primo ministro è cambiato, la direzione generale e la strategia diplomatica sono rimaste invariate", ha dichiarato l'ambasciatore. Le relazioni sino-giapponesi scontano ancora i trascorsi bellici tra i due paesi, cui si sono aggiunte negli scorsi anni le tensioni territoriali, a cominciare dalla disputa per la sovranità dell'atollo delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. Tokyo e Pechino hanno però lavorato negli ultimi anni per normalizzare le relazioni economiche e commerciali. La pandemia di coronavirus e il varo della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, che ha ridotto i margini di esercizio delle libertà civili nella ex colonia britannica, hanno però alimentato le tensioni latenti tra i due paesi. (segue) (Cip)