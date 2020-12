Giappone-Cina: ambasciatore sollecita Pechino a migliorare la propria immagine pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'intervista, Tarumi ha fatto riferimento all'annuale sondaggio effettuato dal Forum Pechino-Tokyo, da cui emerge che il 45 per cento dei cittadini Cinesi esprime un'opinione positiva del Giappone - un record positivo - mentre la percentuale di cittadini giapponesi che esprime un parere favorevole in merito alla Cina è crollato al minimo storico del 10 per cento. "Ci auguriamo che la Cina possa analizzare le cause che alimentano questo sentimento (sfavorevole)", ha dichiarato Tarumi. "Siamo pronti a lavorare con la Cina per condurre questa riflessione, e ad avanzare suggerimenti, se saranno richiesti", ha aggiunto il diplomatico. Tarumi ha anche commentato l'ipotesi di una adesione di Pechino al Tpp, ventilata dal presidente cinese Xi Jinping alla fine del mese scorso, dopo la firma del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep): secondo l'ambasciatore, "resta da vedere che la Cina sia pronta a rispondere ai più stringenti requisiti" previsti dal Partenariato trans-Pacifico. (Cip)