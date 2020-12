Germania: Berlino, agente di polizia sotto inchiesta, voleva violare norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Berlino ha avviato un'inchiesta su un proprio agente che intendeva violare le norme in vigore in Germania contro la diffusione del coronavirus, in particolare il divieto di viaggi con motivazione diversa da lavoro o questioni di salute. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'agente avrebbe simulato un'operazione di polizia in Meclemburgo-Pomerania anteriore al fine di raggiungere il Land per motivi personali nei giorni di capodanno. Gli inquirenti stanno indagando sul possibile coinvolgimento di altri agenti nella vicenda. (Geb)