Autostrade: Atlantia, offerta Cdp inferiore ad attese, disponibili a valutare proposta se risponde interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, ha esaminato l’offerta relativa all’intera partecipazione (88,06 per cento) detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia (Aspi), pervenuta in data 23 dicembre da Cdp Equity Spa, Blackstone Infrastructure Advisors Llc and Macquarie infrastructure and Real assets (Europe) Limited (Consorzio Cdp). L’offerta, si legge in una nota della società, oltre ad essere ancora non vincolante ed inferiore alle attese del Consiglio di amministrazione, contiene, tra l’altro, una valutazione per il 100 per cento dell’equity value di Aspi inferiore al range indicato dallo stesso Consorzio Cdp nelle precedenti comunicazioni del 19 e del 27 ottobre ed è peraltro ancora soggetta ad ulteriori potenziali aggiustamenti ad esito del completamento della due diligence, che secondo le indicazioni del Consorzio Cdp dovrebbe completarsi per la fine di gennaio 2021. Il Consiglio ha tuttavia confermato al Consorzio Cdp la propria disponibilità a valutare un’eventuale offerta vincolante per la partecipazione detenuta in Aspi, purché, come più volte ribadito in occasione delle precedenti offerte, rispondente all’interesse sociale.(Com)