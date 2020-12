Usa-Cina: Trump inasprisce sanzioni a carico delle aziende cinesi della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ulteriormente inasprito il decreto esecutivo che proibisce gli investimenti statunitensi nelle aziende controllate dalle Forze armate cinesi, tramite la pubblicazione di nuove linee guida del dipartimento del Tesoro pubblicate ieri, 28 dicembre. Il dipartimento ha pubblicato risposte a una serie di "domande frequenti" ("Faq") che illustra più nel dettaglio il decreto esecutivo n.13959 e il suo ambito di applicazione. Secondo il documento, sono proibiti anche gli acquisti di exchange-traded funds (Etf) e fondi indicizzati che vadano a finanziare indirettamente le aziende controllate dalle Forze armate cinesi e le loro controllate. Nel documento pubblicato dal dipartimento del Tesoro si legge che "i divieti contenuti nel d. e. 13959 si applicano a ogni controllata di una azienda delle forze armate comuniste cinesi, una volta che tale controllata venga inserita pubblicamente nella lista del dipartimento del Tesoro". Il dipartimento ha aggiunto che nella lista verrà inserita ogni controllata che emetta obbligazioni e che "sia controllata per il 50 per cento o più da una azienda delle forze armate comuniste cinesi". Trump ha definito il decreto una misura necessaria a evitare che Pechino sfrutti gli investitori Usa per finanziare lo sviluppo del proprio apparato militare. (Nys)