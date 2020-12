Giappone: pandemia e morti celebri alimentano i suicidi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha assistito ad un aumento di casi di suicidio nel corso del 2020, un fenomeno che la stampa di quel Paese spiega con l'ansia e le ricadute economiche e psicologiche della pandemia di coronavirus e delle misure adottate in risposta ad essa. Secondo l'agenzia di stampa "Kyodo", diversi esperti ritengono che l'aumento dei suicidi sia legato anche alle celebrità giapponesi che nei mesi scorsi hanno scelto di togliersi la vita, spingendo probabilmente diverse persone ad emularle nel loro atto estremo. A preoccupare è anche il brusco aumento dei suicidi tra le donne, aumentati ad ottobre dell'88,6 per cento su base annua, secondo i dati preliminari pubblicati dall'Agenzia nazionale di polizia lo scorso 16 dicembre. Il numero complessivo dei suicidi tra luglio e novembre è aumentato a sua volta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I suicidi - nota piaga sociale del Giappone - sono costantemente calati nel corso dei dieci anni sino al 2019; tra gennaio e novembre 2020, però, se ne sono registrati 19.225 in tutti, un dato vicino ai 20.169 dell'intero 2019. (Git)