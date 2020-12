Roma Capitale: Raggi a presidente Assemblea capitolina e capigruppo, apriamo tavolo confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È indispensabile e urgente aprire un tavolo strategico su Roma, che veda coinvolte le forze politiche e sociali" della città, "pronte a impegnarsi congiuntamente" per "affrontare il tema dei poteri per Roma Capitale". È quanto si legge in una lettera inviata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi al presidente dell'Assemblea capitolina e ai presidenti dei gruppi consiliari dell'Aula. "È venuto il momento – scrive Raggi – di riproporre con forza e in termini strategici il tema di Roma Capitale, dei suoi poteri e delle risorse indispensabili ad attuarli. È un'urgenza che discende anche dallo stato del tessuto socio-economico della Capitale, duramente provato dalla pandemia e bisognoso di un rilancio". (segue) (Com)