Governo: Conte incontra delegazione di "Equologica"

- Una delegazione di "Equologica - Rete ecologia sinistra civismo", composta da Francesco Laforgia, Elisabetta Piccolotti, Luca Basile e Massimiliano Smeriglio, è stata ricevuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. È quanto si legge in un comunicato in cui viene rimarcato come l'incontro con la rete, che nasce come piattaforma di riflessione e mobilitazione politica comune di centinaia tra parlamentari, amministratori, esperienze civiche, singole personalità, ecologiste e di sinistra, si inserisca "nel percorso nato con l'evento pubblico di lancio dello scorso 12 dicembre ed è stato dedicato ad un confronto sui temi centrali per il necessario rilancio economico e sociale del Paese". "L'incontro si è svolto in un clima cordiale e, considerato il momento difficile, è stato improntato alla volontà di collaborare con il governo e contribuire alla definizione di una visione innovativa e coraggiosa dell'Italia del dopo pandemia". I rappresentanti di Equologica hanno sottolineato "la necessità di attuare con maggiore determinazione politiche per la conversione ecologica e l'economia circolare, soluzioni che non riesumino le trivelle, non nascondano la co2 nel sottosuolo, ma invece puntino sulla ricerca e l'innovazione tecnologica realmente green, a partire dalla necessità di approfondire questi temi nel Pnrr e collocarli in un quadro coerenti di riforme che fermino il consumo di suolo e rafforzino la tutela dei beni comuni". (segue) (Com)