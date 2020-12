Campidoglio: oggi in Aula debiti fuori bilancio per 4,5 milioni, su consolidato si attende Oref

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tornata a riunirsi, dopo la breve pausa natalizia, l'Assemblea capitolina che entro la fine del 2020 dovrà approvare il bilancio consolidato di Roma Capitale e la delibera per la razionalizzazione delle partecipate. L'Aula Giulio Cesare, riunita in streaming, oggi ha avviato i lavori partendo da un lungo elenco di delibere inerenti a debiti fuori bilancio, poichè sul documento relativo al consolidato non è ancora arrivato il parere dell'Oref, Organo di revisione economica e finanziaria del Campidoglio. Nella giornata di oggi l'Assemblea capitolina ha licenziato 27 atti che riconoscono debiti fuori bilancio per oltre 4,5 milioni di euro. La seduta riprende domani sempre con l'analisi e il voto dei debiti fuori bilancio, in attesa del parere dell'Oref. (Rer)