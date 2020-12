Coronavirus: Usa, 334.361 morti su 19.248.978 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 334.361 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 19.248.978 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". La mancanza di una risposta sanitaria standardizzata a livello federale tra gli Stati Usa rappresenta “una grande debolezza" nella gestione della pandemia di Covid-19. E’ quanto ha dichiarato, in un’intervista alla "Bbc", l'infettivologo statunitense Anthony Fauci, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca. Il mercato azionario statunitense ha assistito oggi a un rialzo dopo che il presidente in carica, Donald Trump, ha firmato il disegno di legge sul pacchetto di stimolo in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. Lo rileva il “Wall Street Journal”, ricordando che l’approvazione del “Covid-19 aid bill” ha permesso di scongiurare l’ipotesi di “shutdown”, ossia il blocco delle attività amministrative. Nel mondo si contano quasi 1,7 milioni di morti su oltre 81 milioni di contagiati.(Nys)