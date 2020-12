Maltempo: Di Egidio (Iv), strade allagate e alberi caduti, Roma in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strade allagate, alberi pericolanti caduti, caditoie otturate, semafori spenti, traffico in tilt, disagi ovunque. Questo è il triste spettacolo che si vive a Roma in queste ore". Lo dichiara, in una nota, Luca Di Egidio, consigliere di Italia Viva municipio Roma VII. "Al Flaminio la caduta di un albero ha ferito un passante, all'Idroscalo di Ostia dieci persone bloccate nello loro case allagate sono state soccorse. È possibile che in una città europea succeda questo? È così difficile prevenire queste situazioni d'emergenza con potature fatte per tempo e la manutenzione e la pulizia delle caditoie che chiediamo da mesi?", conclude. (Com)