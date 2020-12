Brasile: Energia, Bolsonaro approva risoluzione che favorisce micro-generazione distribuita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha approvato una delibera che definisce politiche pubbliche finalizzate alla micro-generazione e alla mini-generazione distribuita nel Paese. Il testo stabilisce le linee guida affinché il governo adotti misure per incoraggiare questo tipo di generazione. La micro-generazione è una tecnologia che, unendo in un unico impianto la produzione di energia elettrica e di calore, sfrutta in modo ottimale l'energia primaria dei combustibili, consentendo di incrementare l'efficienza energetica complessiva di un sistema di conversione di energia, conseguendo allo stesso tempo, con il risparmio energetico, un vantaggio ambientale rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore. La delibera approvata da Bolsonaro è stata presentata al mercato dal Consiglio nazionale di politica energetica (Cnpe) all'inizio di questo mese. Il testo mira a promuovere l'accesso da parte dei consumatori di micro-generazione alle reti di distribuzione allo scopo di collegare la generazione distribuita. (segue) (Brb)