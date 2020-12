Bolivia: municipali 2021, ex presidente del Senato Eva Copa si candida fuori dal Mas  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della candidatura a sindaco dell'importante municipio di El Alto non è il primo episodio che mette a nudo profonde divergenze tra la conduzione del partito rimasta nelle mani di Evo Morales, e i movimenti sociali e operai delle diverse realtà locali. Nelle scorse settimane la base di militanti del Mas-Ipsp aveva infatti respinto in quattro distretti tra i più importanti del paese i candidati proposti dall'ex presidente Morales in vista delle elezioni amministrative del 2021. Il motivo della "ribellione" al leader cocalero occorsa in distretti importanti come Cochabamba, Potosì, Chuquisaca e Pando, è il rifiuto delle nomine decise "dall'alto" e la richiesta di "rinnovamento" dei quadri dirigenti del partito. In una riunione tenuta a fine novembre le organizzazioni sociali che compongono la base del partito avevano stabilito che la scelta dei candidati sarebbe dovuta ricadere su rappresentanti delle stesse organizzazioni e che non si sarebbero accettati candidati "invitati". Secondo le accuse provenienti dalle basi, il leader del Mas avrebbe ignorato questa consegna imponendo sue candidature, suscitando la ribellione dei rappresentanti locali. In alcuni casi si è giunti ad episodi di violenza, come occorso la settimana scorsa a Cochabamba, quando una sedia scagliata da un militante colpì lo stesso Morales. (segue) (Abu)