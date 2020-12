Usa: Wall street chiude in rialzo, bene il pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura in rialzo per Wall Street: il Dow Jones segna un +0,68 per cento, a 30.403,97 punti. Nasdaq a +0,74 per cento, a 12.899,42 punti. In territorio positivo anche l’S&P 500, che chiude a +0,87 per cento a 3.735,36 punti. Il presidente in carica, Donald Trump, ha firmato il disegno di legge sul pacchetto di stimolo in risposta agli effetti economici della pandemia di Covid-19. L’approvazione del “Covid-19 aid bill” ha permesso di scongiurare l’ipotesi di “shutdown”, ossia il blocco delle attività amministrative. La firma del disegno di legge da 900 miliardi di dollari da parte di Trump garantisce al governo la possibilità di elargire aiuti diretti alle famiglie in un momento in cui la pandemia continua a colpire le attività economiche in tutti gli Stati. Secondo il quotidiano di Wall Street, gli investitori si aspettano che la spesa aggiuntiva contribuirà ad attutire gli effetti che le restrizioni anti-Covid continuano a causare al tessuto economico e produttivo.(Nys)