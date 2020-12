Usa: aiuti da duemila dollari a testa, arriva il sì della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici alla Camera statunitense hanno dato il via libera al nuovo pacchetto di aiuti economici per il coronavirus, con assegni da duemila dollari a testa per ogni cittadino, approvando una richiesta del presidente Donald Trump. I voti a favore sono stati 275, quelli contrari 134. Ora la proposta passerà al Senato, controllato dai repubblicani. Domenica, a sorpresa, Trump ha tolto il veto al pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari per fronteggiare la crisi del Covid, sbloccando così una difficile trattativa tra Democratici e Repubblicani. Trump ha poi firmato anche la legge sul finanziamento dello Stato federale, impedendo il paventato "shutdown", il blocco delle attività governative. Trump si era detto favorevole ad alzare da 600 dollari a duemila dollari l'importo dei versamenti diretti ai cittadini statunitensi con un reddito inferiore ai 75 mila dollari l'anno. La Camera ha approvato i pagamenti con una procedura rapida che richiedeva un sostegno di due terzi. Gli assegni salgono così da 600 a duemila dollari: la proposta era stata osteggiata da diversi Repubblicani nonostante il fatto che fosse stato lo stesso Trump a richiedere tale aumento. La proposta dovrà ora essere approvata al Senato, visto che c'è una fronda di Repubblicani che approva l'aumento degli assegni. (Nys)