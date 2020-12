Brasile: coronavirus, Pfizer non presenterà richiesta uso emergenziale vaccino nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer ha affermato che non presenterà richiesta per l'uso emergenziale del vaccino anti-Covid in Brasile. Lo riferisce la stessa azienda in una nota diffusa alla stampa. Pfizer, che sviluppa il siero con il laboratorio tedesco BioNTech ha spiegato di aver avuto un incontro con i rappresentanti dell'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) il 14 dicembre per "chiarire alcuni dubbi sul processo di presentazione", e che ha finito per "incontrare difficoltà nella guida alla presentazione per uso di emergenza, preparato dalla stessa agenzia brasiliana, tanto da desistere dalla presentazione. "Comprendiamo che la presentazione continua è il processo più veloce in questo momento", ha riferito l'azienda farmaceutica riferendosi alla procedura ribattezzata "presentazione continua" approvata lo scorso fine settembre per la registrazione degli farmaci e vaccini immunizzanti contro il nuovo coronavirus in modo più celere. Nella nota dichiarazione, la casa farmaceutica afferma di continuare "nei negoziati con il governo federale per fornire il suo vaccino contro la covid".(Brb)