Usa: Trump nomina Roisman presidente ad interim della Sec

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Elad Roisman presidente ad interim della Securities and Exchange Commission (Sec). Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Roisman, repubblicano, è stato nominato da Trump e confermato alla Sec nel 2018 dopo essere stato il principale consigliere del Partito Repubblicano nel Comitato Bancario del Senato. Succede all'ex presidente Jay Clayton, che è stato nominato alla Sec da Trump e ha guidato l'autorità di regolamentazione degli investimenti dal maggio 2017. Clayton, il cui mandato Sec scade nel 2021, ha dichiarato a novembre che si dimetterà dalla Sec alla fine del 2020. Il suo annuncio è arrivato mesi dopo che Trump ha nominato Clayton per sostituire Geofrey Berman, l'ex procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York. (Nys)