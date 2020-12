Coronavirus: Biden, userò il Defense Production Act per velocizzare produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del team di consulenti per il Covid-19 del Presidente eletto Joe Biden ha detto all'emittente "Cnbc" che Biden ha intenzione di invocare il Defense Production Act per aumentare la produzione di vaccini contro il coronavirus. La legge permette al presidente di indirizzare il settore privato a dare priorità alla produzione nell'interesse della difesa nazionale. Biden invocherà la legge per garantire che "i dispositivi di protezione personale, la capacità di test e le materie prime per i vaccini siano prodotti in quantità adeguata", ha dichiarato il consulente di Biden, la dottoressa Celine Gounder. Gounder ha aggiunto che sotto l'amministrazione Biden, gli Stati Uniti vedranno "un notevole aumento" dei test per tracciare i casi lievi e asintomatici del virus, così come della sorveglianza genomica, che traccia le mutazioni del virus per captare nuove varianti. Il governo degli Stati Uniti ha acquistato 400 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus da Pfizer e Moderna attraverso l'Operazione Warp Speed, compreso un accordo di 100 milioni di dosi raggiunto con Pfizer la scorsa settimana. Il Segretario per la Salute e i Servizi Umani, Alex Azar, ha detto che ogni americano che vuole un vaccino dovrebbe essere in grado di riceverlo entro giugno 2021. (Nys)