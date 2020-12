Attentanto Nashville: il sindaco, non ho ancora sentito Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Nashville, John Cooper, ha detto di non aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la detonazione intenzionale di camper nel centro della città, il giorno di Natale. "No, non l'ho fatto", ha detto Cooper all'emmitente "Cnn" quando gli è stato chiesto se aveva avuto notizie del presidente dopo l'attentato. Tuttavia, Cooper ha accreditato il senatore repubblicano Marsha Blackburn, del Tennessee, per aver fatto pressione sul presidente per una dichiarazione federale di disastro sulla scia dell'esplosione. "Il nostro senatore anziano che conosco ha parlato con lui ieri, ha detto, e a quanto pare ha seguito la notizia molto da vicino e sta promettendo un aiuto dal punto di vista del governo federale, per il quale siamo grati e di cui avremo bisogno", ha detto Cooper. Dopo aver identificato l’attentatore come Anthony Quinn Warner, gli inquirenti statunitensi continuano a vagliare tutte le possibili ipotesi di movente per l’esplosione. (Nys)