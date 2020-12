Roma Capitale: Raggi a presidente Assemblea capitolina e capigruppo, apriamo tavolo confronto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero "dieci anni laboriosi e importanti che potrebbero mutare il volto della città, se solo Roma fosse dotata dei poteri e delle risorse necessarie a questo grande balzo in avanti. L'obiettivo è farla divenire più vivibile per i romani e più attrattiva per turisti e visitatori. Più vicina a chi la abita ma pronta anche a offrire servizi e opportunità a chi la sceglie come meta. Non è un obiettivo di domani, ma, se sapremo avviare assieme e positivamente questo percorso, si tratterà ben più che di una semplice occasione", si legge ancora nella lettera della sindaca, che conclude con un invito rivolto a tutte le forze politiche: "il tavolo strategico deve essere la molla di riavvio del dibattito nazionale sulla Capitale e l'occasione per guardare al destino comune nel vivo e manifesto interesse di tutti". (Com)