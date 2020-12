Recovery: Pastorino (Leu), Da Renzi incomprensibili "aut aut"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, la legge di Bilancio "ha rappresentato un passaggio importante per la maggioranza. Nonostante le oggettive difficoltà, legate all'emergenza Covid-19, c'è stato un confronto leale e costruttivo tra tutte le forze parlamentari, nel rispetto dei ruoli. E al di là delle strumentalizzazioni delle destre nelle dichiarazioni di voto, c'è stato un risultato apprezzabile per tutti. A partire dagli italiani, che beneficeranno di misure importanti. Anche alla luce di questo risultato, il comportamento di Matteo Renzi appare incomprensibile. Con gli aut aut non si va lontano". "Per il Recovery fund - aggiunge Pastorino in una nota - occorre applicare lo stesso metodo della legge di Bilancio. Un proficuo confronto tra governo e parlamento, con i gruppi di maggioranza particolarmente attenti. Ma senza dimenticare il confronto con le minoranze, a patto che non ci siano posizioni pregiudiziali. Le provocazioni e i saluti, come il 'Ciao' illustrato oggi in conferenza stampa, sono pericolosi per la stabilità del Paese. Chi non lo comprende, commette un grave errore che finirebbe proprio sul conto degli italiani", conclude. (Com)